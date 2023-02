Guararema sediará 2º Encontro de Ferromodelismo em março

O 2º Encontro de Ferromodelismo do Alto Tietê acontecerá em 4 de março, das 9h às 17h, na estação ferroviária de Guararema, terá entrada franca e reunirá amantes deste hobby de várias cidades da região. A realização desta segunda edição é em virtude do sucesso da 1ª, que ocorreu em outubro de 2021 e levou cerca de 2.000 pessoas à estação ferroviária da cidade, durante todo o dia.

Organizado pelo produtor de eventos Ernesto Paparelli, que também é um aficionado pelo hobby, este 2º encontro tem o apoio da Prefeitura Municipal de Guararema, ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária), CPTM, MRS Logística, Projeto Rádio Trem, Pedal Cafeteria e Frateschi, única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições reais, situada em Ribeirão Preto, no interior paulista.

De acordo com Paparelli, a população da cidade adorou o primeiro evento. “Depois do sucesso da 1ª edição, achei que era o momento de realizarmos um segundo encontro em Guararema, pois há muitos aficionados por trens em nossa região”, afirma.

Além de maquetes, dioramas e sorteios de brindes, o 2º Encontro de Ferromodelismo do Alto Tietê terá um passeio de trem entre Guararema e o distrito de Luiz Carlos. Serão sorteadas duas viagens, uma pela manhã e outra à tarde, e os vencedores poderão realizar o passeio dentro da cabine C-30, com direito a um acompanhante.

O ferromodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, e sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou.

“O ferromodelismo é uma mistura de entretenimento, baseado em modelos de escala, e arte, pois os amantes deste hobby ficam fascinados quando começam a construir suas maquetes, fazer toda a parte de decoração e cenário e projetar as construções. É preciso ter capacidade de observação para se construir uma maquete, pois todo esse trabalho de reprodução do mundo real é totalmente artesanal”, diz Lucas Frateschi, diretor da Frateschi Trens Elétricos. As pessoas pensam que o transporte ferroviário morreu, mas ele está vivo e em expansão. A ferrovia é de valor estratégico imprescindível para um país como o Brasil, e este crescimento ajuda a fomentar ainda a mais a paixão que muitos brasileiros têm pelos trens, sendo que muitos passam o hobby do ferromodelismo para as futuras gerações”, finaliza Lucas.

Serviço

2º Encontro de Ferromodelismo do Alto Tietê

Data: 4 de março

Horário: 9h às 17h

Local: Estação Ferroviária de Guararema

Informações: (12) 99723-1092