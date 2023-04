Guararema recebe Volta dos Farrapos neste domingo

Guararema recebe neste domingo (30) a quarta etapa da prova de ciclismo amador ‘Volta dos Farrapos’. Atletas de toda a região vão se reunir na Vila de Luís Carlos a partir das 7 horas para se aventurar em percursos de até 93 quilômetros pelas estradas vicinais do município.

A organização é da VF Eventos Esportivos, com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, nas categorias Open Master A, Master B e Sênior. Ao público masculino, a rota é de 93 quilômetros; ao feminino, de 68km. “Além de um trânsito calmo e seguro, que abraça as bicicletas, Guararema conta com cenários e estrutura ideal para a prática do ciclismo, seja um pedal de locomoção, turismo ou competição”, defende o secretário Sidnei Leal, feliz em receber a ‘Volta dos Farrapos’, que acontece desde 2009 e envolve prêmios individual geral, de meta de montanha e geral por equipes.

Alex Martins, um dos criadores do evento, pedalava em Mogi das Cruzes quando teve a ideia de promover uma etapa em Santa Isabel. Com o sucesso desta primeira atividade, não demorou para que um campeonato fosse formado, com atletas que treinavam também em Igaratá, Bertioga, Guararema e outras cidades.

O nome ‘Volta dos Farrapos’ surgiu como forma de reunir público além dos atletas profissionais, já que há muitos ciclistas que se encontram somente aos finais de semana para treinar em diferentes terrenos da região.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis em www.voltadosfarrapos.com.br.