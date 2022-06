Guararema Cidade Natal será realizado este ano, garante a prefeitura

A Prefeitura de Guararema anunciou a realização da 11ª edição do Cidade Natal, com o tema “A magia volta a brilhar”, após dois anos de suspensão por conta da pandemia da Covid-19.

O evento, que é um dos mais tradicionais do município e parte do princípio da conscientização ambiental, contando com atrações e enfeites em diversos pontos da cidade, deve acontecer de 29 de novembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023.

As tradicionais decorações devem ser instaladas em 12 prédios, 5 quilômetros de ruas e vias, 7 praças e parques, além de 8 árvores de Natal e diversas outras atrações natalinas. Para a finalização da decoração deste ano, a Prefeitura de Guararema também deu início à Campanha de Arrecadação de Garrafas Pet para toda a população.