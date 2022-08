Grupo Vamos abre vagas de estágio em Mogi 

A Vamos, líder em locação e venda de caminhões, máquinas e equipamentos e com ampla rede de concessionárias de novos e seminovos, abriu vagas de estágio para diversas áreas em Mogi das Cruzes (SP), São Paulo (SP) e outras localidades.

Com inscrições abertas até o dia 11 de setembro, o Programa de Estágio busca por universitários que gostam de aprender, encarar desafios e queiram se desenvolver profissionalmente.

Vagas

O Programa de Estágio da Vamos oferece vagas em Mogi das Cruzes (SP) para as áreas de Atendimento; Operação Dedicada; Atendimento e Fornecedores; Processos e Controle e Implantação e Desmobilização.

Para São Paulo (SP), há vagas abertas nas áreas de Expansão, Marketing Digital e Relação com Investidores.

Também há vagas abertas em Rio Verde (GO), para a área de Gente e Cultura; e Cuiabá (MT), na área Comercial.

Requisitos

Os interessados devem cursar as áreas de Exatas ou Humanas, a partir do antepenúltimo ano da graduação. Além disso, devem possuir conhecimento intermediário do Pacote Office e disponibilidade para uma carga horária de seis horas diárias em regime presencial.

Os requisitos específicos para cada área de atuação estão descritos no site de recrutamento.

Processo Seletivo

Os inscritos no Programa de Estágio passarão por um processo seletivo composto por quatro etapas. Primeiramente, deverão se inscrever pelo site de recrutamento e responder a um teste online. Depois, participarão de um painel virtual, seguido de um painel presencial com os gestores. O processo de admissão marca a etapa final do processo seletivo.

Serviço

Programa de Estágio 2022 Vamos.

Vagas em Mogi das Cruzes (SP), São Paulo (SP), Cuiabá (MT) e Rio Verde (GO).

Inscrições abertas até 11/09.

Inscrições e outras informações no site: https://vamos.gupy.io/job/eyJqb2JJZCI6Mjc5MTk5Nywic291cmNlIjoiZ3VweV9wdWJsaWNfcGFnZSJ9?jobBoardSource=gupy_public_page