Grupo Marbor celebra 38 anos de história em Mogi

Grupo mogiano reúne negócios nos setores imobiliário e de hotelaria e está por trás de empreendimentos que fazem parte da rotina da cidade

Diretoria: Negócios do Grupo Marbor ultrapassam a administração de imóveis e

empreendimentos com uma visão futurista

Quem vive em Mogi das Cruzes provavelmente já passou por algum endereço ligado ao Grupo Marbor. Por trás de espaços conhecidos está uma empresa que, desde 17 de outubro de 1988, construiu sua trajetória a partir de Mogi das Cruzes e ampliou sua atuação nos segmentos imobiliário e de hotelaria.

O Grupo Marbor reúne atualmente a Marbor Negócios Imobiliários, o Hotel Marbor e a gestão da Vila Helio, negócios que ultrapassam a administração de imóveis e empreendimentos e estão inseridos na dinâmica econômica, comercial e urbana da cidade.

Essa presença também pode ser dimensionada em números. O Grupo administra mais de 20 mil metros quadrados de ABL em imóveis comerciais, além de manter um espaço de eventos integrado ao Hotel Marbor. Ao todo, suas operações são responsáveis pela geração de mais de mil empregos diretos e indiretos.

Negócios do Grupo

Pela Marbor Negócios, o Grupo administra e loca imóveis comerciais em Mogi das Cruzes e em São Paulo. Em Mogi, o portfólio se distribui pela região central e outros pontos estratégicos, reunindo imóveis ocupados por empresas de segmentos como serviços, comércio, educação e alimentação.

Entre esses espaços está a Vila Helio, que ganhou novos contornos urbanísticos para incentivar empreendedores locais e a chegada de novas empresas. São cerca de 80 empreendimentos em uma área de livre circulação e administração privada, com gestão de resíduos, estacionamento terceirizado, paisagismo, jardinagem e monitoramento 24 horas.

É também na Vila Helio que funciona o Hotel Marbor, outra frente de negócios do Grupo. Com 107 apartamentos distribuídos em sete categorias, recebe diferentes perfis de hóspedes. A localização conecta o hotel a restaurantes, serviços, empresas e outras atividades.

Os próximos capítulos

A história do Grupo Marbor está ligada aos endereços que administra e às relações construídas com empresas, profissionais, clientes e moradores de Mogi das Cruzes.

A cidade foi o ponto de partida para a construção do grupo, de gestão familiar, fundado por Marcos Borenstein e hoje conduzido pelos filhos Tatiana, Larissa e Helio, e com o neto Danilo, formado em Administração de Empresas pelo Insper, que há três anos trabalha na empresa e está sendo preparado. Mogi continua sendo um dos principais cenários para os negócios, enquanto a empresa mantém uma visão de longo prazo e avalia novas oportunidades de expansão.

“Mogi das Cruzes faz parte da identidade do Grupo Marbor e está presente na maneira como conduzimos nossos negócios e pensamos o futuro da empresa. A Vila Helio, o Hotel Marbor e os imóveis sob nossa gestão compartilham o mesmo compromisso com o cuidado, a qualidade e uma visão de longo prazo. Queremos que o nome Marbor seja cada vez mais reconhecido por essa trajetória e seguimos atentos a novas oportunidades de crescimento, inclusive para além dos limites da cidade”, destaca a diretora do Grupo Marbor, Tatiana Borenstein.

Conheça o Grupo Marbor pelo www.grupomarbor.com.br ou acompanhe @grupo_marbor nas redes sociais.