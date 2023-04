Grupo de Trabalho para Segurança na Escolas inicia visitas a unidades municipais

O Grupo de Trabalho para a Segurança nas Escolas, criado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, começou o seu trabalho nesta segunda-feira (17/04), com visitas a unidades municipais. No primeiro dia da ação, os responsáveis foram ao CEIM Professor Amauri Rodrigues Leite, em César de Souza, fizeram uma vistoria na unidade e conversaram com pais e responsáveis.

Nesta primeira etapa, o Grupo de Trabalho fará vistoria nas escolas para identificar possíveis vulnerabilidades, ouvir as demandas das unidades e planejar o treinamento para alunos e professores sobre os protocolos de segurança. Com estes dados em mãos, serão estudadas intervenções e estratégias que deverão ser adotadas.

O Grupo de Trabalho para a Segurança nas Escolas é coordenado pelo tenente aposentado Pedro Miranda. Ele ingressou na Polícia Militar em 1996, como soldado. Durante sua carreira, foi promovido a cabo, sargento e subtenente, até se aposentar em dezembro do ano passado. Também trabalhou na Rota entre 2005 e 2009, na Força Tática e no Patrulhamento na região de Mogi das Cruzes de 2013 a 2015.

Além da visita ao CEIM Professor Amauri Rodrigues Leite, nesta segunda-feira, Pedro Miranda também se reuniu com a secretária municipal de Educação, Patrícia Helen Gomes dos Santos, para discutir detalhes para o desenvolvimento das ações. As visitas às escolas municipais terão continuidade nos próximos dias, dentro de um cronograma definido em conjunto entre as Secretarias Municipais de Educação e de Segurança.