Greve causa suspensão das aulas nas escolas estaduais da capital e região metropolitana nesta 3ª

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), em conformidade com a determinação do Governo do Estado, suspenderá as aulas nas escolas da rede na capital e região metropolitana nesta terça-feira (3), em razão da paralisação de serviços de transporte e abastecimento de água.

A dispensa foi definida para que nenhum estudante ou trabalhador seja prejudicado com eventuais faltas, na impossibilidade de chegar até a escola.

Todas as provas serão reagendadas, inclusive nas escolas que estão aplicando a repescagem da Prova Paulista, a avaliação bimestral aplicada em toda a rede. A Seduc-SP também organizará a reposição de aulas, em data a ser divulgada em breve.

No transporte público, a Justiça determinou a manutenção do deslocamento sobre trilhos em 100% nos horários de pico e 80% nos demais períodos, além de 85% do contingente da Sabesp, sob pena de multas diárias de até meio milhão de reais aos sindicatos. A liberação das catracas foi proibida por decisão judicial, pelo alto risco de tumultos e possíveis acidentes nas estações.