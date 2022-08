Grandes sucessos do cinema compõem o concerto especial da Sinfônica de Mogi nesta quarta

A Camerata de Cordas da Sinfônica de Mogi das Cruzes faz um concerto especial na noite desta quarta-feira (17/08), às 20 horas, no Theatro Vasques, com músicas temas de filmes, que foram grandes sucessos de bilheteria.

A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência, pelo menos.

Será uma noite imperdível, com ao som do naipe de cordas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixos acústicos, com a regência de Felipe Santarelli e direção artística do maestro Lelis Gerson.

O público vai ouvir: Palladio Karl Jenkins,Air Edward Grieg, Aria Bach,Piratas do Caribe Hans Zimmer, Ombra mai Fu Handell, Tennesse Pearl Harbor Hans Zimmer, Game of Thrones Ramin Djawadi, Avengers Alan Silvestre, Eleonor Rigby The Beatles, Leviating Dua Lipa e Mourão Guera Peixe.

Sobre a Camerata de Cordas

A camerata foi fundada para apresentações com pequenos grupos de instrumentos para realizar repertório erudito nos palácios. A camerata de cordas é formada pela família das cordas, violinos, violas, violoncelos e Contrabaixos acústicos.

Serviço: Concerto Especial

Camerata de Cordas da Sinfônica de Mogi das Cruzes

Quarta-feira (17/08)

Às 20 horas

Theatro Vasques