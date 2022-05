Governo libera dose de reforço em adolescentes de 12 a 17 anos

A partir desta segunda (30) adolescentes de 12 a 17 anos de idade da capital paulista podem tomar a dose de reforço da vacina contra covid-19. A vacinação estará disponível para aqueles que receberam a segunda dose (D2) há pelo menos quatro meses. Poderão ser utilizados os imunizantes da Pfizer e Coronavac, conforme disponibilidade nas unidades de saúde. A recomendação também vale para adolescentes gestantes e puérperas. No caso dos adolescentes imunocomprometidos, apenas a vacina da Pfizer deverá ser utilizada.

A decisão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de aplicar a dose de reforço do imunzante contra a covid-19 na faixa etária de 12 a 17 anos foi tomada após ofício enviado pela ao Ministério da Saúde (MS) destacando a importância de se ampliar a imunização nesse grupo no momento atual da pandemia e solicitando a inclusão do público como elegível para a dose de reforço.

Na região do Alto Tietê, as cidades de Guararema, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos começam a vacinação nesta segunda. Salesópolis inicia na terça. Já Mogi das Cruzes aguarda a liberação de doses pelo Ministério da Saúde.