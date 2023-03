Governador Tarcísio de Freitas visita a região para discutir soluções para as cheias 

Um dia após a reunião entre os prefeitos do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e a diretoria do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, visitou a região para discutir soluções para as cheias do rio Tietê e oferecer apoio aos municípios que vêm sendo afetados pelas chuvas.

A agenda teve início logo pela manhã desta quinta-feira (02/03) na Barragem da Penha, em São Paulo, onde Tarcísio fez uma visita técnica acompanhado pelos prefeitos Guti (Guarulhos) e Rodrigo Ashiuchi.

Durante a visita, o governador reforçou o compromisso assumido pelo DAEE de realizar a manutenção das comportas da Barragem da Penha, além de compartilhar as informações de operação da estrutura. O desassoreamento do rio Tietê no trecho entre Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba ainda neste ano também foi confirmado pelo governador.

“Precisamos de um amplo trabalho de desassoreamento do curso do Tietê, além de adotar medidas de engenharia nos municípios afetados”, explicou o governador.

Na sequência, ele seguiu para Itaquaquecetuba, onde, acompanhado pelo prefeito Eduardo Boigues, visitou o bairro Vila Maria Augusta, um dos mais afetados pelas enchentes nos últimos dias, e fez a entrega de donativos à população que foi atingida.

“Temos o apoio do governo do Estado nestas ações importantes para o controle das enchentes. Vamos acompanhar de perto o cumprimento destes compromissos para garantirmos que no ano que vem a população da região não seja mais prejudicada”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Finalizando a passagem pela região, o governador fez um sobrevoo nas áreas de risco de Ferraz de Vasconcelos, acompanhado pela prefeita Priscila Gambale.

“O governador sabe dos problemas que nosso município está enfrentando e nos ofereceu todo o suporte de profissionais como geólogos e engenheiros para auxiliar na análise das áreas de risco”, pontuou a prefeita Priscila Gambale.