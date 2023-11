Governador entrega modernização de vicinal entre Guararema e Salesópolis

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta quinta-feira (23), em Guararema, a modernização da vicinal municipal Mário Alves Pereira, também conhecida como Estrada do Serrote, que liga a cidade ao município de Salesópolis, na região do Alto Tietê. Com investimento estadual de R$ 20,8 milhões, as melhorias beneficiam diretamente mais de 46 mil pessoas com segurança viária e escoamento ágil e eficiente da produção industrial e agrícola.

“Estamos muito felizes em entregar mais esse equipamento. Uma estrada que vai fazer a diferença na vida de muita gente”, afirmou Tarcísio. “Uma estrada que agora vai servir à população, aos nossos estudantes, ao pequeno produtor e à economia. E, sobretudo, servir às pessoas mais carentes que precisam dessa mobilidade”, acrescentou o governador.

A solenidade foi acompanhada pelo superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Sérgio Codelo, e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, além de deputados, prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil.

A intervenção foi coordenada pelo DER e integra um amplo pacote de modernização de rodovias estaduais e municipais. Durante o período de obras, a obra na Estrada do Serrote gerou 238 empregos, sendo 60 diretos e 178 indiretos.

Foram executados serviços de terraplenagem, implantação de sistema de drenagem, pavimentação, sinalização horizontal e vertical em uma extensão de 10,1 km, dos quais 5,6 km em Guararema e 4,5 km em Salesópolis. As obras na via vão beneficiar também o acesso a outras cidades do Alto Tietê.

Tarcísio também acompanhou o presidente da Alesp em visitas a dois equipamentos públicos municipais de Guararema. A primeira foi ao Centro de Segurança Integrada da cidade, que conta com um moderno sistema de monitoramento por câmeras para apoio às polícias Civil e Militar.

Na sequência, o governador inspecionou as obras do Hospital Municipal de Guararema, que terá mais de 4 mil m² de área construída e oferecerá atendimento à população da cidade e municípios vizinhos.