Governador anuncia investimento de R$ 9 milhões para equipar maternidade

O governador Rodrigo Garcia anunciou, na tarde desta sexta-feira (24/06), investimentos de R$ 113,4 milhões para Mogi das Cruzes, durante visita à cidade para acompanhar o Mutirão do Emprego e do Empreendedorismo. Ao lado do prefeito Caio Cunha, ele assinou convênios que preveem obras nas áreas de mobilidade urbana e habitação, além de informar que o Governo do Estado liberará recursos para equipar a Maternidade Municipal, construída pela Prefeitura no distrito de Braz Cubas.

Entre os anúncios feito pelo governador, destaca-se a assinatura do convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura para a liberação de R$ 50 milhões para serviços de recapeamento e pavimentação na cidade. Também foram liberados R$ 11,4 milhões para a construção de 64 novas unidades habitacionais da CDHU no Conjunto Jefferson e R$ 12,8 milhões para a reforma de 750 moradias na Vila Nova Estação, Jundiapeba e Vila Nova União.

“A cada visita, estamos tendo a oportunidade de celebrar as parcerias, de mostrar que o Governo do Estado está ao lado de Mogi das Cruzes realizando muitas ações”, destacou Rodrigo Garcia.

O governador também anunciou a liberação de R$ 9 milhões para que a nova Maternidade Municipal, no distrito de Braz Cubas, seja equipada. As obras de construção do prédio foram concluídas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, com investimento de R$ 37 milhões.

“Sei do sonho da cidade em relação à maternidade. Quero fazer o anúncio que o Governo do Estado vai transferir para a Prefeitura de Mogi das Cruzes R$ 9 milhões, na semana que vem, para que os equipamentos sejam comprados e, até o final do ano, a gente possa ver este sonho da cidade transformado em realidade”, disse Rodrigo Garcia.

Ele também anunciou que a rodovia Ayrton Senna ganhará 11 quilômetros de faixa adicional entre os kms 45 e 56, com investimento de 30,2 milhões.

O prefeito Caio Cunha agradeceu ao governador pelos investimentos e destacou a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura para iniciativas que beneficiam Mogi das Cruzes. Ele lembrou que, recentemente, também já haviam sido anunciados benefícios para o município como a abertura do Bom Prato e a recuperação da estrada da Volta Fria.

“Hoje, é mais um dia histórico para nossa cidade. Em três meses, é a terceira vez que o governador vem a Mogi das Cruzes anunciar obras, convênios e recursos para a nossa cidade. Muito obrigado, governador, por esta parceria com a cidade”, disse Caio Cunha, ao lado da vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler.