Golpe na internet: entenda o caso da suspeita de se passar por guru espiritual

Por conta de toda a repercussão nacional, Kat Torres é uma brasileira bastante conhecida no mundo do crime, que nasceu pobre e usou da sua astúcia para crescer na vida. Foi candidata a miss, forjou um caso com Leonardo DiCaprio, apareceu em capas de revistas nos EUA, criou uma página de memes com um milhão de seguidores e escreveu livro, antes de ser acusada de traficar uma das suas seguidoras para os Estados Unidos.

O caso ocorreu em 2022, quando a influenciadora acusou a modelo Yasmin Brunet de traficar uma seguidora e a manter presa nos EUA. Na época, o assunto tomou conta das redes sociais e o nome de Kat Torres apareceu com recorrência nos trending topics.

O caso Kat Torres chocou o Brasil no segundo semestre de 2022. Isso porque a autodenominada KatLuz, aplicava diversos golpes pela internet, se colocando como guru espiritual. Suas vítimas eram sempre mulheres jovens e cerca de 21 pessoas registraram queixa contra ela.

A Advogada Brenda Melo, do escritório Melo e Barbieri Sociedade de Advogadas, explica melhor sobre os crimes que ela poderá responder. “ Os crimes da qual ela pode estar sendo acusada são: tráfico de pessoas (art. 149-A) estelionato (art. 171), favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual (art. 228), charlatanismo (art. 283), extorsão (art. 158), cárcere privado (art. 148) e Redução a condição análoga à de escravo (art. 149), todos os artigos do Código Penal. O processo tramita em segredo de justiça e, portanto, não é possível acessar os autos. Em caso de condenação por alguns dos crimes mencionados acima, a pena pode superar 20 anos, dependendo da consideração das causas de aumento de pena, bem como de acordo com as provas analisadas”, explica.

Brenda ainda reforça que o modus operandi da suposta guru começava com a falsa promessa de proporcionar a suas seguidoras uma vida tão esplendorosa quanto a que ela exibia nas redes sociais. Uma das vítimas relatou que teve um prejuízo na faixa de 80 mil reais. “Aplica-se ao caso o princípio da extraterritorialidade quando uma pessoa brasileira comete crimes no estrangeiro, mas retorna ao Brasil, a lei aplicada é a brasileira. Para crimes dessa natureza e circunstâncias a competência é da Justiça Federal”, completa.

