Ginco 2025: Um Evento Filantrópico e Cultural

“Evento une esporte, arte e solidariedade em 29 de março. Doe alimentos e óculos usados para ajudar instituições parceiras!”

A equipe Branca do Colégio Objetivo Mogi das Cruzes convida toda a comunidade para participar da Ginco 2025, uma gincana que integra solidariedade, educação, arte e esporte. O evento será realizado no dia 29 de março, a partir das 13 horas, nas dependências do colégio.

A Ginco é um projeto que promove a união entre alunos, familiares e a sociedade por meio de apresentações artísticas, atividades esportivas e ações sociais. Neste ano, além das tradicionais arrecadações de alimentos não perecíveis (como arroz, feijão e óleo), haverá uma novidade: a campanha de doação de óculos (novos ou usados), que serão destinados a instituições parceiras.

Aqueles que desejarem contribuir com as doações podem entrar em contato diretamente com a secretaria do colégio pelo telefone (11) 4723-7800. Sua participação é fundamental para fortalecer esta iniciativa!

Para mais informações sobre a programação e atualizações do evento, siga as redes sociais oficiais do colégio: @objetivomogidascruzes.

Contamos com a presença de todos para fazer da Ginco 2025 um momento memorável de integração e solidariedade!

Data: 29 de março de 2025

Horário: A partir das 13h

Local: Colégio Objetivo Mogi das Cruzes

Doações aceitas: Alimentos (arroz, feijão, óleo) e óculos (novos ou usados).

Participe e ajude a transformar vidas! 🌟