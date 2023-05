Gincana reúne mães e filhos em comemoração especial no Clube de Campo

A alegria e diversão marcaram a Gincana Mães e Filhos do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) no último domingo (7 de maio). Cerca de 750 associados marcaram presença no complexo esportivo e de lazer para uma manhã repleta de atividades e brincadeiras lúdicas ao lado de quem move o mundo pela felicidade dos seus filhos.

Na ocasião, a quadra externa de futsal recebeu crianças, mães, pais e aqueles que exercem função de mãe. Quem passou por lá, pôde participar de gincanas e inúmeros desafios que tiveram como tema “Família: a melhor equipe na competição”.

De forma integrativa, os associados puderam posar para “fotos lembranças” especiais com as famílias. Elas serão disponibilizadas até o final desta semana para que cada mãe possa efetuar a retirada da lembrança simbólica de Dia das Mães.

De acordo com a diretora social do CCMC, Karin Camargo, a gincana Mães e Filhos superou as expectativas. “O feedback das famílias do Clube de Campo que participam constantemente das atividades sociais nos motiva a cada evento. Tivemos mais um domingo agradável e que garantiu a diversão e a união dos associados, em uma manhã de celebração do Mês das Mães”, afirmou Karin.