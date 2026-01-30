Ginasta campeã Flávia Saraiva abre Mostra GPT de Verão em Mogi das Cruzes

O Sesc reúne ginastas e público em bate-papo e vivência com a atleta olímpica

A ginasta campeã Flávia Saraiva abre a Mostra GPT de Verão no domingo (1/2), no Ginásio Municipal Tuta, em Mogi das Cruzes. A atividade integra a programação da 31ª edição do Sesc Verão e já conta com a inscrição de 11 grupos de Ginástica para Todos, reunindo praticantes, profissionais e o público em geral.

Reconhecida como uma das maiores representantes da ginástica artística da história do Brasil, a atleta participa de um bate-papo seguido de uma vivência prática com os presentes. A ação faz parte das atividades especiais promovidas no município, que incluem aulas abertas e diversas experiências voltadas à prática esportiva e ao estímulo à convivência.

Carioca, nascida no Rio de Janeiro em 1999, Flávia Saraiva construiu uma trajetória marcada pela resiliência, carisma e excelência técnica. Iniciou na modalidade aos oito anos, por meio de um projeto social, e ganhou projeção nacional e internacional ainda adolescente. Aos 14 anos, brilhou nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014, em Nanquim, na China, conquistando medalha de ouro no solo e pratas na trave e no individual geral.

Ao longo da carreira, a ginasta acumulou mais de 30 medalhas internacionais, com conquistas em etapas da Copa do Mundo, como Anadia, Baku e Stuttgart, além de pódios em Jogos Pan-Americanos. Flávia representou o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e de Tóquio 2020 (realizados em 2021), consolidando-se como um dos principais nomes da ginástica artística nacional.

Em Paris 2024, foi peça fundamental na conquista do bronze olímpico inédito por equipes, marco histórico para a modalidade no país. A trajetória também é marcada pela superação: após enfrentar sérias lesões no tornozelo e passar por uma cirurgia complexa em 2022, a atleta retornou ao alto nível e voltou a subir ao pódio no Campeonato Mundial de 2023.

Integrante da atual geração de ouro da ginástica artística brasileira, Flávia Saraiva atua ao lado de atletas como Rebeca Andrade e Jade Barbosa, destacando-se pela força coletiva da equipe. Em Mogi das Cruzes, a atividade “Do Solo ao Pódio: ginástica com Flávia Saraiva” acontece das 10h às 12h, no Ginásio Tuta, localizado na Rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560, na Vila Mogilar, em Mogi das Cruzes.

