Ginásio Municipal volta a acolher pessoas em situação de rua até este sábado

Em função das baixas temperaturas registradas nesta semana, a Secretaria Municipal de Assistência Social está reabrindo por alguns dias o acolhimento emergencial no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos para pessoas em situação de rua. A princípio, o serviço será mantido até este sábado (13/08), com a oferta de 40 vagas de pernoite. Assim como no primeiro período em que operou, a acolhida começa às 19h e se estende até as 7h do dia seguinte e o atendimento se dá por demanda espontânea e também a partir de encaminhamentos, a depender da necessidade e da adesão do público alvo.

A estrutura funcionou de forma ininterrupta de 21 de maio até o início deste mês. A partir disso, sua retomada ficou condicionada diretamente ao registro de baixas temperaturas. Por isso, o serviço está agora disponível e assim seguirá ocorrendo, conforme necessidade. Na última noite, que foi a primeira da retomada, 26 pessoas foram acolhidas.

O acolhimento no Ginásio é uma estrutura complementar à Operação Inverno, que está sendo desenvolvida pela Secretaria de Assistência Social desde maio, para reforçar atendimento às pessoas em situação de rua durante o período mais frio do ano. Pela mesma operação, a Secretaria ampliuou o número de vagas nas unidades permanentes de acolhimento institucional – as quatro unidades tinham 156 vagas no total e isso foi ampliado para 176, sendo 20 vagas rotativas e sujeitas à demanda.

As equipes de abordagem, que normalmente atuam das 8h às 20h, também tiveram o expediente ampliado e estão trabalhando diariamente das 7h até as 22h ou das 7h às 23h, conforme demanda. Durante as abordagens, os agentes sociais tentam conscientizar as pessoas a deixarem a situação da rua e ofertam e acolhimento nas unidades que prestam esse serviço. Vale lembrar que os trabalhos de abordagem não podem ter caráter coercitivo e/ou compulsório. Assim, a adesão aos serviços ofertados deve ocorrer de forma espontânea por parte das pessoas que se encontram em situação de rua. As equipes atuam em locais previamente mapeados e também a partir de denúncias, que podem ser feitas pelo telefone (11) 97096-0923.

A unidade de referência para o atendimento de pessoas em situação de rua na cidade é o Centro POP, situado no Mogilar. Lá, as pessoas são recepcionadas, cadastradas e podem tomar banho, trocar de roupa e ser encaminhadas para alimentação no Bom Prato. A unidade, que opera em horário comercial, também oferta atendimento psicossocial e o encaminhamento para acolhimento institucional. Até a última sexta-feira, o público do Centro POP também foi atendido com testagem por equipe da Unidade de Atenção aos Programas de Saúde – UAPS II, finalizando a celebração do Julho Amarelo, mês de combate às Hepatites Virais.

Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas pelo telefone 4796-3862 ou 4790-1244.