Gian Lopes recebe apoio de Valdemar Costa Neto para pré-candidatura à Prefeitura de Poá

O ex-prefeito de Poá, Gian Lopes, teve uma reunião com o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, na última segunda-feira (04/09/2023), em São Paulo. Na ocasião, Gian recebeu o apoio e o incentivo de Valdemar para a sua pré-candidatura à Prefeitura de Poá nas eleições de 2024.

Gian Lopes, que governou Poá entre 2017 e 2020, afirmou que a conversa com Valdemar Costa Neto foi muito produtiva e que o líder do PL demonstrou confiança no seu trabalho e na sua capacidade de liderança. “Foi uma honra conversar com o Valdemar, que é uma referência nacional na política e no desenvolvimento regional. Ele me deu o seu apoio e o seu incentivo para continuar com esse projeto que visa recuperar a autoestima e a qualidade de vida dos poaenses”, declarou Gian.

O ex-prefeito também disse que o PL é um partido forte e que tem compromisso com Poá e com o Alto Tietê. “O PL tem uma história de luta e de trabalho pela nossa região. Temos grandes lideranças, como os deputados federal Marcio Alvino e estadual André do Prado, que sempre nos ajudaram com recursos e obras para Poá. Temos também o apoio do governador Tarcísio Freitas, que é do mesmo campo político do PL e que tem feito um excelente trabalho à frente do Estado de São Paulo”, destacou Gian.

Valdemar Costa Neto, por sua vez, elogiou Gian Lopes e disse que ele é um importante quadro do PL no Estado de São Paulo. “O Gian é um político sério, competente e comprometido com o bem-estar da população. Quando foi prefeito de Poá, enfrentou as dificuldades financeiras e administrativas com responsabilidade e transparência. Ele tem todo o nosso apoio para se candidatar novamente à Prefeitura”, concluiu o presidente nacional do PL.