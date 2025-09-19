Gestão Orçamentária projeta R$ 1,6 bilhão de receita

Atividade ocorreu na sexta-feira (12), no Cineteatro

A Secretaria Municipal de Suzano de Planejamento e Gestão Orçamentária apresentou, em audiência pública realizada na sexta-feira (12), no Cineteatro Wilma Bentivegna, o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026. A proposta prevê uma arrecadação de aproximadamente R$1,64 bilhão para o próximo ano.

O encontro contou com a presença do secretário municipal de Governo, Alex Santos; da secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães; e do diretor de Orçamento, William Nakamura, responsável pela condução da apresentação.

Foram detalhadas as estimativas de cada fonte de arrecadação: R$182,5 milhões do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); R$137 milhões do Imposto sobre Serviços (ISS); R$34,5 milhões de taxas; e R$18 milhões do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

A versão final da peça orçamentária ainda será elaborada considerando as contribuições registradas na audiência e também as enviadas virtualmente no primeiro semestre, por meio do site da Prefeitura de Suzano. Após a análise de viabilidade e compatibilidade com o plano de governo e o plano plurianual, o texto seguirá para a Câmara Municipal, onde poderá receber emendas antes da votação final.

Durante a apresentação, foi informado que as emendas individuais ao projeto poderão representar até 2% da receita corrente líquida prevista, sendo metade deste percentual destinada a ações e serviços públicos de saúde.

A audiência também trouxe referências ao cenário econômico nacional, com base em dados do Boletim Focus do Banco Central, que projetam para 2026 um crescimento de 1,85% no Produto Interno Bruto (PIB) e inflação média de 4,30%.

O secretário de Planejamento e Gestão Orçamentária, Denis Watanabe, destacou a importância da participação popular. “Mostramos as projeções para o ano seguinte e os percentuais de cada fonte de arrecadação no orçamento. Ao mesmo tempo, foi aberta a possibilidade de contribuição por parte dos munícipes”, afirmou.

Crédito: Wanderley Costa/Secop Suzano

