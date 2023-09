Gerente de Comunicação e Marca da Suzano participa do painel ESG do Caqui Inova 

A Gerente de Comunicação e Marca da Suzano, Glaucia Dias, participou na tarde de terça-feira (26/9), do painel ESG (Ambiental, Social e Governança) que compõe o Caqui Inova 2023, evento promovido pelo Polo Digital de Mogi das Cruzes, com o objetivo de fomentar a inovação e agregar todos os setores que fazem parte do ecossistema de inovação e tecnologia da região do Alto Tietê.

Glaucia destacou a importância do ESG para a Suzano e reforçou os “Compromissos para Renovar a Vida” da empresa, que compõe um conjunto de 15 metas de longo prazo alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Dentre as metas da empresa, a gerente destacou a remoção de 40 milhões de toneladas de CO2 até 2025, a retirada de 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030 e a conexão de meio milhão de hectares de áreas de biodiversidade no Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia.

Para saber mais sobre os Compromissos para Renovar a Vida acesse: https://compromissos-renovar-vida.suzano.com.br