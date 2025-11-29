Gerando Falcões celebra diversidade com “Cores do Meu Brasil: Travessia em Movimento”

No sábado (29), o Polo Cultural Poá da Gerando Falcões realizará a apresentação “Cores do Meu Brasil: Travessia em Movimento”, um espetáculo de ballet e dança que celebra a diversidade cultural, as danças populares e a identidade brasileira.

Crianças e adolescentes seguem uma jornada poética e inspiradora, em que exploram gestos, ritmos e expressões que transitam por territórios. Do frevo ao samba, da lambada ao funk, do hip hop à dança contemporânea. Se trata de uma afirmação da criatividade que nasce nas favelas e periferias do país.

A apresentação mistura coreografias clássicas e populares, colocando o palco como um espaço de celebração e de pertencimento, de um modo que o tradicional possa dialogar com o urbano, além do corpo que se torna um símbolo da pluralidade brasileira.

Para os participantes, “foi um ano de muita responsabilidade em conjunto. A expectativa é grande, o palco está bonito e a gente aprendeu muito. No começo a dança era de um jeito, e agora está totalmente diferente — dá para ver nossa evolução. Está sendo muito interessante ver como tudo cresceu até aqui”.

O evento ocorrerá no dia 29 de novembro de 2025, às 11 horas, no CEP Prof. José Antônio Bortolozzo, localizado na rua Deputado Nelson Fernandes, 230, Cidade Kemel, em Poá, gratuitamente. O ambiente conta com capacidade para 250 pessoas, tem rampas de acesso, lugar reservado para cadeirantes e pessoas com baixa visão, além de tradução em Libras para pessoas com deficiência auditiva.

