GCS Capital anuncia 3º reforço em apenas 2 meses para área de Wealth Management

A GCS Capital, gestora de investimentos especializada no middle market, está firme em seu plano de crescimento para 2023/2024 e anuncia um novo reforço para o time de Wealth Management. A executiva Marcella Yuri acaba de assumir a posição de banker na gestora com o objetivo de atrair novos clientes e atingir a meta de duplicar a carteira da área até o final de 2024. Com habilidade ímpar de atrair e manter assessorados, a executiva que atuava no mercado catarinense se une ao time da GCS para aplicar seu conhecimento junto aos diversos perfis de clientes da empresa, mas com foco no setor agro que vem recebendo atenção destacada neste ano.

Há dois meses, a GCS já anunciara as chegadas dos executivos Evandro Vargas para a posição de head de Expansão & Agro e de Lilian Machado, como head Comercial.

“Estou bem animada para desenvolver o trabalho na GCS, uma empresa arrojada, que tem um diferencial importante que se conecta com meu perfil: estar sempre próximo ao cliente para entender com a máxima profundidade seus objetivos, que muitas vezes estão além das palavras”, destaca Marcella. Para o CEO da gestora, Charluan Gamballe, “fortalecer a equipe com profissionais do mais alto nível é a premissa para continuarmos em uma curva ascendente sustentável. 2023 está sendo muito positivo e 2024 promete ser ainda melhor. O mercado está percebendo que não somos mais uma gestora, mas sim a empresa que ele pode confiar e ter como parceira”, finaliza.

Sobre a GCS Capital

A GCS Capital é uma gestora de investimentos especializada no middle market, devidamente autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários e pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercado Financeiro e de Capitais. Sua origem está alicerçada no mercado imobiliário e de hospitalidade, com mais de 150 empreendimentos implantados ao longo dos últimos 30 anos. Sua expertise está na estruturação de fundos de investimento exclusivos e empreendimentos imobiliários, operações financeiras e agronegócio, oferecendo soluções completas em formato turn-key, que vão de land services, asset management, wealth management, M&A e governança corporativa. Informações: www.gcscapital.com.br.