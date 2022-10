Gaspar Vaz abre matrículas para 2023

Com o retorno das aulas presenciais em sua plenitude e a pandemia controlada com altos níveis de vacinação, hora de começar a planejar a educação dos seus filhos a partir do próximo ano. Agora, o foco deve ser em uma aprendizagem de qualidade aliada ao respeito aos valores, à educação e ao olhar ao próximo.

Conhecido pelo seu ensino de qualidade e o tratamento personalizado aos alunos, o Colégio Gaspar Vaz está com matrículas abertas para 2023. A escola, uma das mais tradicionais da cidade, atende alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e II, com material pedagógico do Sistema Positivo Conquista, conhecido por ser um dos mais completos do País e que tem sido bastante elogiado pelos professores. “Nossos materiais inovadores e de alta qualidade transformam os alunos em protagonistas do próprio aprendizado. Além disso, temos ferramentas e serviços que atuam em todas as etapas do processo educativo e da gestão escolar”, explica o administrador Arthur Rebolo.

Para 2023, os alunos do colégio também contarão com atividades esportivas extracurriculares, como futsal e vôlei. Ao longo do ano, são realizadas também ações pontuais com os estudantes, como, a exemplo do que aconteceu este ano, o Show de Talentos, que estimula a criatividade dos alunos, apresentação de peças e as tradicionais celebrações de datas comemorativas.

Arthur lembra que, neste mês, o Colégio está com condições especiais para matrículas e rematrículas.

Colégio Gaspar Vaz

Av. Francisco Rodrigues Filho, 231/239 – Vila Mogilar

Tel: (11) 95488-5628 /

(11) 2629-3570