Futebol Feminino sub-19 de Mogi conquista o título dos Jogos Abertos da Juventude

A equipe de futebol feminino sub-19 de Mogi das Cruzes conquistou, na última semana, o título da fase regional dos 37º Jogos Abertos da Juventude de 2022. A disputa da final regional foi realizada no estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, e classificou a equipe feminina para a disputa da fase estadual do torneio.

Com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Mogi das Cruzes, a equipe sub-19 venceu o time de Franco da Rocha, por 3 a 0. Dois gols foram marcados por Tamara Dias e um por Taiane Conceição, que garantiram à equipe mogiana a vaga para disputa da fase estadual dos Jogos Abertos da Juventude. A categoria sub-19 é disputada por atletas de 13 a 18 anos.

Na primeira fase regional, as cidades do estado de São Paulo foram divididas em oito grupos. Os campeões de cada um deles se classificaram para a disputa da fase estadual, prevista para o mês de julho, em Presidente Prudente.

Os Jogos Abertos da Juventude são realizados anualmente e têm como objetivo fortalecer o intercâmbio social, além de difundir a prática esportiva. A organização do é do Governo do Estado de São Paulo.

Tênis de Mesa

Além do futebol feminino, Mogi das Cruzes também será representada no tênis de mesa. A equipe feminina se classificou diretamente para a fase estadual dos Jogos Abertos, com quatro atletas. A classificação ocorreu por falta de competidores regionais, e, assim, a equipe mogiana disputará a fase final do torneio, também em julho.