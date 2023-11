Furusato Matsuri acontece neste final de semana em Cocuera

A Associação dos Agricultores de Cocuera promove neste fim de semana (11 e 12) o 31º Furusato Matsuri, um dos festivais japoneses tradicionais que acontecem em Mogi. Com atrações para toda a família, o Furusato acontecerá no sábado, das 10 às 21 horas, e no domingo, das 10 às 19 horas, na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, Km 61,4, em Cocuera. O evento tem financiamento da Lei de Incentivo a Cultura (LIC), projeto nº 564/2021.

A expectativa de público é 18 mil pessoas. Os visitantes poderão conferir diversas atrações culturais no palco, como shows de danças japonesas, taiko (tambores japoneses) e música japonesa. Estão confirmadas mais de 20 atrações diferentes, com shows que seguem até às 19h30 no sábado e 17h30 no domingo.

A praça de alimentação tem o melhor da gastronomia japonesa, além de outros pratos. No Furusato também há um centro de exposição com 12 estandes de serviços e produtos, mini shopping com 30 opções de barracas com importados, utensílios domésticos, vestiário e outros produtos, e barracas de artesanatos

A exposição agrícola é o “coração” do Furusato e um dos pontos mais fortes do evento porque divulga todo o potencial agrícola de Cocuera e Alto Tietê. Este ano, cerca de 50 produtores da região participarão com frutas, hortaliças, legumes e flores. “É um setor que preparamos sempre com muito carinho porque é a essência do evento, criado para prestigiar os agricultores, mostrando o que fazem de melhor”, destaca o presidente da Associação dos Agricultores de Cocuera, Mario Okuyama.

Ingressos e estacionamento

O ingresso é R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia) para estudantes, professores e pessoas acima de 60 anos. É necessário apresentar carteirinha e documento de identidade. Criança até 7 anos não paga. O estacionamento R$ 20,00. Informações: 4792-2008.