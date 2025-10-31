Furusato Matsuri 2025 será no início de novembro, em Mogi das Cruzes

Faltando apenas uma semana para o evento, a Associação dos Agricultores de Cocuera se prepara para receber realizar a 33ª edição do Furusato Matsuri 2025, que acontece nos dias 8 e 9 de novembro, na sede da Associação, localizada na rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, s/n°, Km 61,4 – SP 88 (antiga estrada Mogi-Salesópolis, km 9,5).

O festival japonês receberá o público no sábado, das 10h às 21 horas, e no domingo, das 10h às 19 horas, e oferecerá tradição, música, dança, gastronomia e exposição agrícola, celebrando a cultura japonesa e a história agrícola do Alto Tietê.

O Furusato Matsuri, que significa “volta à terra natal”, é uma homenagem à colônia japonesa e aos descendentes que contribuíram para o desenvolvimento agrícola da região. O evento que traz como tema “Heiwa” (paz em português) oferece uma programação diversificada, com apresentações de taiko, danças típicas, shows musicais, concurso de cosplay e oficinas culturais, além de gastronomia japonesa e produtos agrícolas de alta qualidade.

Entre os destaques do festival está o Jardim “Mãe Grávida”, obra do artista Manabu Mabe, criada em 1969 em homenagem aos 50 anos da imigração japonesa no Brasil. Com 300 m², o jardim de pedras simboliza a fertilidade do solo e a sabedoria da natureza, reforçando a ligação entre a cidade e a agricultura.

A programação artística e cultural conta com nomes como Mayumi & Midori, Joe Hirata, Gustavo Harano, Ryuko Taiko, entre outros, além de apresentações de grupos e cantores da UCK. O evento também terá concurso de cosplay, área de minishopping e ampla praça de alimentação com comidas típicas japonesas, tornando a experiência completa para toda a família.

“O Furusato Matsuri é um momento para reencontros, memórias e celebração da herança cultural e agrícola da comunidade japonesa em Mogi das Cruzes”, afirma a organização do festival, que recebe financiamento da Lei de Cultura de Mogi das Cruzes, LIC.

Evento está em sua 33ª edição com dança, exposição e cultura japonesa