Fundo Social vai arrecadar itens para famílias atingidas pelas chuvas

Assim como é feito em todo início de ano, o Fundo Social de Mogi das Cruzes acaba de dar início à Operação Verão. Trata-se de uma força-tarefa, que convoca toda a população mogiana a contribuir com a doação de itens, que serão essenciais no apoio emergencial prestado a famílias atingidas pelas chuvas típicas dessa época. Quem puder ajudar deve procurar a sede do órgão, no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Os itens pedidos são: roupas de mesa e banho, kits de higiene limpeza, absorventes, colchões, roupas e calçados de todos os tamanhos, água potável, cestas básicas e alimentos não perecíveis. Também são bem-vindas fraldas infantis e geriátricas. Esses são os insumos de uso essencial, portanto mais demandados e necessários neste momento.

“Contamos com a participação de todos em mais este movimento solidário do Fundo Social, que denominamos Operação Verão. O objetivo é atender as necessidades dos mais afetados pelas fortes chuvas deste período do ano e nossa maior demanda de atendimento para este momento são esses itens de limpeza, higiene, uso pessoal, além de alimentos”, destaca o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Marcio Maldonado.

Durante todo o período de chuvas, o Fundo Social disponibiliza esse estoque para pessoas que necessitam de ajuda em caráter de urgência. É um importante apoio às demais Secretarias e setores da Prefeitura, que estão de prontidão e mobilizados para atendimentos derivados de chuvas. Por isso, as contribuições são fundamentais.

Importante lembrar que o Fundo Social atende durante todo o ano, também com doações, instituições sociais, associações e entidades com cadastro ativo e atualizado, que distribuem tudo o que é recebido às comunidades em situação de vulnerabilidade diretamente assistidas.

Mais informações sobre a Operação Verão podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143.