Fundo Social promove Feira de Outono no saguão da Prefeitura até esta 4ª

O Fundo Social de Mogi das Cruzes está promovendo, até esta quarta-feira, a segunda edição da Feirinha Solidária deste ano. Trata-se da Feira de Outono, uma mostra que reúne 24 expositores de diferentes segmentos, comercializando itens com preços acessíveis para os servidores da Prefeitura e também para todo o público que estiver no prédio-sede. A feira está montada no saguão.

Na Feira de Outono, as pessoas encontram produtos essenciais para uso diário, alimentos e bebidas e também itens presenteáveis, com valores acessíveis. Como todo evento promovido pelo Fundo Social, a iniciativa tem caráter social – parte dos recursos provenientes da realização serão revertidos para as campanhas do Fundo Social.

“Pretendemos com as nossas feiras disponibilizar um espaço para que parceiros possam expor e vender os seus produtos, ao mesmo tempo em que beneficiamos a causa social, portanto convido todos a visitarem a feira, conhecerem os produtos, conversarem com os expositores e, se possível, adquirirem algo que será útil e ao mesmo tempo estará ajudando muitas pessoas”, destaca o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Marcio Maldonado.

Os expositores desta segunda edição da feirinha do Fundo Social são: Belo Bolo Confeitaria, Belp´s Cosuta, Ka Confeita (bolos e doces), Maria Carlotta (bolsas e acessórios), Doce Sonho, Harmonia Massagem, Jeito Pet, Borello Joias, Atomy (skincare), Ateliê Juci Artes, Mania de Bolo Mogi, Márcia K (caixas e presentes), Marih Artes (lavabo, copa e cozinha), Obradarte Sublimáticos (azulejos, almofadas, bonés, caixinhas, camisetas, canecas, ecobags e toalhas), Pipocas Universitárias, Simões Rotisserie, Alebeta (crochês e sabonetes artesanais), O Boticário, Pippollu (pipocas gourmet), Tati Papelaria Criativa, Taty Gourmet, NicPen Papelaria, Gata Criativa e JG Silva (doces e salgados).