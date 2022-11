Fundo Social leva crianças ao cinema em lançamento do Natal de Sorrisos

O Fundo Social de Mogi das Cruzes fez, na manhã desta segunda-feira (07/11), o lançamento da campanha Natal de Sorrisos 2022. A ação, que visa a arrecadação de brinquedos a serem doados para crianças em situação de vulnerabilidade na época do Natal, teve abertura em uma sala de cinema, graças à parceria com o Cinemark e o Mogi Shopping, com a exibição do filme “Lili, Lilo, Crocodilo”.

Ao todo, foram 240 crianças presentes no lançamento, da Escola Municipal Professor Adolfo Cardoso, do distrito de Quatinga e do Centro Educacional Infantil Municipal Apolônia Pessoa de Oliveira, do Parque das Varinhas. A ideia foi proporcionar a todos a experiência de ir ao cinema, simultaneamente ao lançamento de uma das campanhas mais tradicionais do Fundo Social. O filme assistido pelos pequenos é lançamento da semana do Cinemark.

“Quero agradecer a toda a equipe do Fundo Social, que dedicou tempo e energia para organizar esse lançamento. Agradecer também ao Cinemark e Mogi Shopping, pelo carinho e sensibilidade ao aceitar essa parceria. Hoje temos aqui crianças de bairros mais afastados, como Quatinga e Varinhas e muitas nunca tinham tido a oportunidade de entrar em uma sala de cinema, então elas estão encantadas e é esse sentimento que queremos levar a milhares de crianças por meio da campanha Natal de Sorrisos”, destacou o prefeito, Caio Cunha, que prestigiou o lançamento.

Como em anos anteriores, o Fundo Social busca arrecadar brinquedos novos ou em bom estado, que serão entregues sob a forma de presente para crianças de toda a cidade, atendidas pelas instituições cadastradas. As doações podem ser feitas na sede do Fundo Social, que fica no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura ou então nos quase 50 pontos de coleta espalhados pela cidade.

“Começamos a campanha com 50 pontos de coleta, mas a ideia é aumentar esse número, em especial em locais estratégicos”, destacou a coordenadora do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Pamela Cairo, que também pontuou a meta da campanha deste ano, de atender cerca de 25 mil crianças. “No ano passado atendemos 23 mil crianças e neste ano queremos chegar às 25 mil. É um grande desafio, portanto contamos muito com a ajuda de todos”, complementou.

Consulte os pontos de coleta

A campanha deste ano contará também com uma novidade: além da Árvore Natal de Sorrisos, campanha interna de servidores que apadrinham e presenteiam crianças, a Natal de Sorrisos 2022 terá o apoio do Mogi Shopping, por meio da Loja do Bem, que permitirá a todos os cidadãos mogianos fazer o mesmo. A loja será aberta no dia 13 de novembro, às 15 horas, juntamente com o tradicional evento da chegada do Papai Noel ao Mogi Shopping.

Pela campanha interna Árvore Natal de Sorrisos, serão 285 crianças, dos distritos de Taiaçupeba e Quatinga, a serem apadrinhadas. Já na Loja do Bem, serão 451 crianças do Parque das Varinhas e região do Santo Ângelo, que poderão ser “adotadas” e presenteadas por todos que quiserem ajudar.

“Essa parceria é muito significativa, porque alcança a população de uma forma geral e permite que qualquer cidadão vá até loja e escolha uma criança para adotar. Fora isso, todos têm a oportunidade de fazer a doação de brinquedos, na sede do Fundo Social ou em qualquer ponto de coleta”, acrescentou o prefeito.

Assim como acontece com a campanha Inverno Solidário, todos os brinquedos arrecadados chegarão a crianças em situação de vulnerabilidade, por meio das instituições sociais, associações de bairros e lideranças comunitárias cadastradas.