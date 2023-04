Fundo Social lança Inverno Solidário com show de stand-up comedy de humoristas mogianos

O Fundo Social de Mogi das Cruzes vai lançar, no dia 3 de maio, a campanha Inverno Solidário 2023 – Gestos que Aquecem. O lançamento será feito no Theatro Vasques, a partir das 19 horas, com a Noite do Riso, que terá apresentação especial do espetáculo “Eu sou o seu pai!”, comandado pelo humorista mogiano, Márcio Pial e seu filho, Vitor Hugo. A entrada é solidária e o pedido é para que os interessados em acompanhar a atração doem na chegada um par de meias novas.

A campanha deste ano terá como foco a arrecadação de peças para aquecer as extremidades do corpo. Assim, o Fundo Social pede principalmente a doação de meias, toucas e luvas. Estes são os itens menos frequentes nos estoques de donativos do órgão, razão pela qual estão sendo priorizados. Porém, também serão recebidos cobertores, agasalhos, além de roupinhas e mantas para pets.

“Claro que toda a ajuda é bem vinda, porém neste ano, como já fizemos outras campanhas de arrecadação, acabamos recebendo uma quantidade grande de roupas. Por isso, neste momento o que mais precisamos são esses outros itens, para complementar o que já possuímos e, assim, podermos ajudar da melhor forma aqueles que precisam”, destaca o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Márcio Maldonado.

Assim como em anos anteriores, serão instalados pontos de coleta em dezenas de locais, como prédios públicos e também privados, como estabelecimentos comerciais parceiros, para o recebimento das doações. As entregas também podem ser feitas na sede do próprio Fundo Social, que fica no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Quem adquirir ou juntar grandes volumes, pode entrar em contato com o Fundo Social, para que a retirada seja providenciada.

A campanha Inverno Solidário 2023 – Gestos que Aquecem beneficia mais de 400 instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas no Fundo Social. São entidades com reconhecido trabalho na cidade, que atendem diretamente famílias em situação de vulnerabilidade. Assim, tudo o que é recebido chega efetivamente às mãos das pessoas que mais necessitam.

Eu sou o seu pai!

O espetáculo “Eu sou o seu pai”, que vai abrir a campanha Inverno Solidário 2023, reúne amor, humor e expressão corporal, a partir da interação em palco entre pai e filho. Márcio Pial, acompanhado de seu filho Vitor Hugo, aborda na montagem as diferenças entre a juventude atual, cercada de tecnologia e a dos tempos antigos, com brincadeiras tradicionais.

A ideia da atração, que mistura esquetes cômicas, stand up comedy, dança e circo, é fazer um paralelo entre a atualidade, em que o digital se faz tão presente e a adolescência do passado, quando nem mesmo os celulares existiam. Tudo isso para passar a seguinte mensagem: “tecnologia, use com moderação”.

O espetáculo “Eu sou o seu pai” já ganhou os palcos de grandes casas de comédia de São Paulo e nasceu de uma outra montagem de Pial, denominada “Rebobinando”, em que ele mostrava como era brincar antigamente, na época em que não havia Internet. Já neste, a ideia é que pai e filho aprendam um com o outro.

Márcio Pial é comediante, humorista, dançarino, acrobata e palhaço. Conhecido por misturar comédia, hip hop, improviso e acrobacias, já teve espetáculos elogiados pela crítica da Folha de São Paulo e também participou de grandes festivais e eventos nacionais, como Palhaçaria, Festival Mundial de Circo, Festival de Humor Risadaria, Circuito Cultural Paulista. Pial também tem sua bagagem participações em longas metragens, como Acquaria de Sandy e Junior, Linha de Passe, de Walter Salles, além de ter participado de programas de televisão como Programa do Jô, Hebe Camargo e Tudo é Possível, com Anna Hickmann.

Filho de pai comediante e mãe bailarina, Vitor Hugo desde cedo, com apenas três anos, já se apresentava em programas como Qual é o Seu Talento, no SBT. Estudante de circo, contemporâneo, ballet clássico e danças urbanas, ele já participou de diversos espetáculos de teatro, dança e circo e teve um solo – My Way, de Kelly Severo Lúcio, premiado nos festivais Il Balleto Festival Nacional de Dança e Festival do Alto Tietê. Hoje atua e dança ao lado de seu pai, Márcio Pial.

O Theatro Vasques, onde acontecerá a apresentação e o lançamento da campanha Inverno Solidário 2023, fica na rua Dr. Corrêa, 515, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, que é o 4798-5143.