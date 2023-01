Fundo Social lança campanha para arrecadar itens essenciais no período de chuvas

O Fundo Social de Mogi das Cruzes está lançando nesta semana a Ação Verão 2023. A exemplo do que já vem sendo feito pelo órgão ao longo dos últimos dois anos, esta é uma campanha de arrecadação de itens essenciais, para dar amparo emergencial a famílias em situação de vulnerabilidade e que venham a ser afetadas pelas chuvas de verão.

Já estão sendo arrecadados os seguintes itens: produtos de limpeza e de higiene pessoal, roupas de adultos e crianças, roupas de mesa e banho, fraldas geriátricas, absorventes e alimentos não perecíveis. Quem puder ajudar, deve levar as doações diretamente na sede do Fundo Social, no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

“O Fundo Social de Mogi das Cruzes atua durante todos os meses do ano, com campanhas em prol das necessidades dos mais vulneráveis, porém nesta época do ano, a demanda por itens essenciais cresce consideravelmente. Diante disso, estamos lançando a Ação Verão e contamos mais uma vez com a participação e a solidariedade de todos”, destaca o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Márcio Maldonado.

Importante lembrar que o Fundo Social trabalha diretamente com instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas. Isto é, as doações são entregues às entidades com cadastro ativo e cabe a elas a entrega final dos itens às famílias e comunidades assistidas.

Mais informações sobre a Ação Verão podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, que é o 4798-5143.