Fundo Social lança campanha Natal de Sorrisos em noite de emoção

Ação arrecadará brinquedos novos para crianças até dezembro

A Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou, na noite de terça-feira (28), a Campanha Natal de Sorrisos 2025, em uma cerimônia marcada pela emoção no Theatro Vasques. O evento contou com a presença da prefeita Mara Bertaiolli, do vice-prefeito Teo Cusatis e da presidente do Fundo Social, Maira Cusatis, além de autoridades, lideranças comunitárias e representantes da imprensa.

Com o lema “Um gesto simples pode mudar o Natal de uma criança”, a iniciativa busca mobilizar os mogianos na arrecadação de brinquedos novos que serão destinados a crianças em situação de vulnerabilidade atendidas por instituições cadastradas no Fundo Social.

Criada em 2009, durante a primeira gestão do ex-prefeito Marco Bertaiolli, a campanha já transformou o Natal de milhares de famílias. Entre 2009 e 2016, mais de 500 mil brinquedos foram arrecadados e distribuídos. “O Natal de Sorrisos é mais do que uma campanha: é um movimento de amor e empatia que une nossa cidade em torno do bem”, afirmou Mara Bertaiolli.

O lançamento contou com uma programação cultural dirigida pelo maestro Lélis Gerson, com apresentações do Quarteto Popular da Sinfônica Mogi e do Coral Canarinhos do Itapety. O repertório incluiu clássicos como Aquarela, Hallelujah, Oh Happy Day e Natal Todo Dia, interpretados pelas cantoras Emy Marquês, Gabi Novaes e Thaís Mello, emocionando o público.

O vice-prefeito Teo Cusatis destacou a importância do engajamento popular. “O espírito natalino começa com a solidariedade. Quando cada mogiano participa dessa corrente do bem, ajudamos a construir uma cidade mais justa e acolhedora”, disse. Já Maira Cusatis ressaltou o papel da união entre população e empresas parceiras: “Cada doação é um abraço que chega a quem mais precisa e reforça o compromisso de Mogi com o amor ao próximo”.

A campanha segue até 15 de dezembro, com pontos de coleta espalhados por prédios públicos, comércios e instituições parceiras. A primeira doação veio durante o jantar de aniversário da Agência de Fomento Empresarial (AGFE), que arrecadou R$87 mil destinados à compra de brinquedos.

A programação também inclui o show beneficente de stand up comedy com Victor Sarro e convidados, no dia 25 de novembro, às 20h, no Cemforpe. Os ingressos custam R$80 e exigem a doação de uma boneca nova.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4798-6365 ou diretamente no 1º andar da Prefeitura Municipal, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico.





Prefeita Mara Bertaiolli agradece Maira Cusatis pelo exemplar trabalho frente à pasta