Fundo Social fará feira solidária na próxima semana

O Fundo Social de Mogi das Cruzes vai realizar, na quarta e quinta-feira (7 e 8 de fevereiro), a primeira edição da Feira Solidária Quatro Estações – Edição Verão. O evento será destinado a comerciantes e empreendedores da cidade dos segmentos de vestuário, calçados, acessórios, ótica, alimentação, perfumaria, cosméticos e maquiagem. Há 23 vagas disponíveis e quem quiser participar como expositor deve procurar o Fundo Social no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura ou então pelos telefones 4798-5143 ou 99562-9866. As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de fevereiro.

O objetivo é estimular o comércio local, fortalecer parcerias e também ofertar produtos com preços acessíveis, tanto para os servidores da Prefeitura, quanto para os munícipes que estiverem no local. A feira também traz o aspecto social, pois parte dos recursos dela provenientes serão diretamente destinados à campanha Inverno Solidário, do Fundo Social, que é uma das maiores ações de arrecadação dentro do calendário anual do órgão e terá lançamento no final do mês de abril.

Para este ano, o Fundo Social deve realizar seis feiras no total, sendo quatro com a temática da estação do ano, mais uma Feirinha de Dia das Mães e outra de Natal. As primeiras, como esta que já começa na próxima semana, serão abertas a comerciantes da cidade de uma forma geral, que queiram utilizar o prédio da Prefeitura como espaço temporário para exposição e comercialização de seus produtos e serviços. Já as duas últimas serão voltadas aos alunos dos cursos profissionalizantes.