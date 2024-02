Fundo Social de Mogi recebe inscrições de expositores para a Feira de Outono

O Fundo Social de Mogi das Cruzes acaba de abrir inscrições para a segunda edição da Feirinha Solidária deste ano – a Feira de Outono. O evento está marcado para os dias 26 e 27 de março e terá espaço para 23 expositores. Os interessados devem procurar a sala do Fundo Social, no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi.

Assim como em edições anteriores, a estrutura da feira será montada no saguão da Prefeitura, portanto poderá ser conferida por servidores e também por pessoas que estejam de passagem pelo prédio. Parte dos recursos provenientes da realização fica com o Fundo Social, que aplica o recurso em grandes campanhas de arrecadação do calendário anual do órgão, como a próxima, que é o Inverno Solidário.

As feirinhas solidárias, que começaram a ser realizadas em 2023 pelo Fundo Social, ganharam neste ano uma nova configuração. Agora, a ideia do órgão é promover uma a cada estação, garantindo mais espaço e oportunidade para empreendedores locais, fomentando parcerias e fortalecendo a economia social. Além destas, o Fundo Social também deve promover em 2024 duas feirinhas temáticas, sendo uma do Dia das Mães e outra de Natal.

O prédio-sede da Prefeitura fica na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, no Centro Cívico. Mais informações devem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, que é o 4798-5143 ou 99562-9866. O atendimento presencial é prestado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.