Fundo Social de Mogi promove palestra com a nutricionista Ana Caroline Cardoso

O Fundo Social de Mogi das Cruzes vai promover nesta quinta-feira (10/08), às 15h, de forma inédita, uma palestra com a nutricionista especialista em gastronomia inclusiva, Ana Caroline Cardoso. O evento é gratuito e o Fundo Social pede aos interessados a doação não obrigatória de um quilo de alimento não perecível na entrada.

Ana Caroline Cardoso virá de Salvador, onde mora, para falar com o público da cidade sobre a nutrição inclusiva, que é a prática de incluir pessoas com restrições alimentares em qualquer ambiente, seja um evento, bar ou restaurante. Será sua primeira vinda ao estado de São Paulo, e, consigo, ele trará o tema que tem ganhado força ao longo dos últimos anos, em função do crescimento no número de diagnósticos apontando restrições alimentares.

A palestra é voltada a todas as pessoas interessadas, em especial estudantes e profissionais de nutrição e gastronomia, profissionais da alimentação escolar, donos e colaboradores de estabelecimentos que comercializam alimentos, como restaurantes, cafés e confeitarias, além de pessoas com restrições alimentares.

Ana Caroline criou o projeto CarolNutrii, que vem ganhando cada vez mais destaque. Hoje, ela comanda dois restaurantes, em Salvador e Lauro de Freitas, possui uma fábrica própria e também tem um site, em que comercializa de forma online refeições como marmitas unitárias ou em kits semanais, itens de padaria como pães, pizzas e biscoitos, de confeitaria como tortas, doces e salgados para eventos.

Todas as receitas são feitas de forma saborosa e equilibrada, tendo como foco o uso de produtos ricos nutricionalmente e também respeitando intolerâncias e alergias de diversos tipos, tais como à lactose, ao glúten e a proteína do leite da vaca. Por isso, o aspecto da inclusão. A proposta é mostrar que é possível consumir alimentos de qualidade e densos nutricionalmente, sem deixar o sabor de lado, o que resulta em refeições saborosas, nutritivas e equilibradas.

A profissional alcançou o sucesso e hoje tem clientes famosos, é empresária, apresentadora de programa televisivo e tem mais de 75 mil seguidores em suas redes. Mais informações sobre a palestra com a nutricionista Ana Caroline Carvalho Cardoso podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, que é o 4798-5143. O Theatro Vasques, onde será realizado o evento, fica na rua Dr. Corrêa, 515, no Centro da cidade.

Serviço

Palestra Nutrição Inclusiva e Afetiva, com a nutricionista Ana Caroline Cardoso

Quinta-feira (10/08)

Horário: 15h

Local: Theatro Vasques