Fundo Social de Mogi das Cruzes lança campanha “Natal de Sorrisos 2024”

O Fundo Social de Mogi das Cruzes lançou oficialmente a campanha “Natal de Sorrisos 2024”, uma das maiores ações do seu calendário anual. A iniciativa visa arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade na cidade, que serão distribuídos como presentes de Natal através de instituições e associações cadastradas.

O presidente do Fundo Social, Marcio Maldonado, destacou a importância da campanha: “Entendemos o quão grandioso é o significado do Natal para as crianças, e trabalhar para levar sorrisos e alegria aos pequenos é uma de nossas principais missões”.

A ação, que se estenderá até o dia 20 de dezembro, aceita doações de brinquedos novos ou em perfeito estado. As doações podem ser entregues na sede do Fundo Social, localizada no primeiro andar do prédio da Prefeitura de Mogi das Cruzes (avenida Ver. Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, Mogi das Cruzes), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Todos podem contribuir, incluindo grupos que já promovem arrecadações, garantindo que os brinquedos cheguem às crianças que mais precisam.

Com mais de 400 instituições sociais cadastradas, o Fundo Social assegura que todas as doações serão destinadas às famílias necessitadas da cidade.



