Fundo Social de Mogi das Cruzes e cabeleireiros se unem para ação solidária

Cabeleireiros de Mogi das Cruzes se mobilizam em solidariedade ao Sul

O Fundo Social de Mogi das Cruzes anunciou uma parceria inovadora com um grupo de cabeleireiros renomados da cidade para promover uma ação solidária em prol das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. No próximo dia 26, das 12h às 20h, os profissionais estarão no Patteo Urupema Shopping, oferecendo serviços de corte de cabelo em troca de doações.

São, ao todo, 15 cabeleireiros integrados à ação, e a iniciativa visa arrecadar itens essenciais que estão em falta no estado do Rio Grande do Sul. Para ter acesso a um corte de cabelo, as pessoas podem doar: cinco pacotes de absorventes, ou cinco quilos de alimentos não perecíveis, ou dez litros de água potável, ou um jogo de roupas íntimas (mínimo de seis peças novas, infantil, masculino ou feminino), ou um cobertor ou manta para casal (novo ou em perfeito estado). A arrecadação será encaminhada para a Primeira Igreja Batista, em Mogi das Cruzes, que se articulou com a polícia, a quem cabe o transporte das doações até o estado afetado.

O presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Marcio Maldonado, expressou sua gratidão pelo apoio dos profissionais da beleza: “Todos conhecem o trabalho desses profissionais, e é uma satisfação tê-los conosco nessa causa tão importante, que vem mobilizando o país numa corrente de ajuda. É uma oportunidade para termos acesso a um serviço de qualidade e, ao mesmo tempo, ajudarmos as vítimas do Rio Grande do Sul.”

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones do Fundo Social: 4798-5143 ou 99562-9866 (WhatsApp).

Ação será no próximo dia 26