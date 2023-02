Fundo Social de Mogi das Cruzes abre 550 vagas para cursos profissionalizantes

O Fundo Social de Mogi das Cruzes abriu inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos de Ovos de Páscoa e Bombons, Padaria Artesanal e Costura Básica. Ao todo, são 550 vagas disponíveis para as aulas que acontecerão na Escola de Empreendedorismo e Inovação – Centro, no Polo Regional da Escola da Beleza – Vila Brasileira, e também nos bairros Botujuru, Jardim Santa Tereza, Conjunto Santo Ângelo e Novo Horizonte.

Para fazer a inscrição é preciso ter, no mínimo, 18 anos, e ir pessoalmente até a sede do Fundo Social ou então até a unidade do Polo Regional da Vila Brasileira com RG, CPF e comprovante de endereço.

“As aulas são práticas e ao final do curso os alunos recebem certificados. É uma grande oportunidade para quem busca uma capacitação profissional ou até mesmo para aprimorar a técnica em uma das áreas”, destaca o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Márcio Maldonado.

No curso de Ovos de Páscoa e Bombons, os alunos aprenderão técnicas como temperagem, molde e resfriamento; no curso de Padaria Artesanal aprenderão sobre os processos do preparo de pães e tortas; e no curso de costura básica serão ensinadas técnicas como corte, costura e acabamentos.

Caso precisem de outras informações ou consultar a disponibilidade de vagas, os alunos podem entrar em contato pelo telefone 4798-5143. Confira abaixo os cursos disponíveis por unidade:

Escola de Empreendedorismo e Inovação:

Padaria Artesanal:

Turmas às segundas e terças-feiras.

Período da manhã, das 08h às 12h; período da tarde, das 13h às 17h.

Quantidade: 25 vagas por turma.

Costura Básica:

Turmas de segundas e terças-feiras

Período da manhã, das 08h às 12h; período da tarde, das 13h às 17h.

Turmas às quartas e quintas-feiras

Período da manhã, das 08h às 12h; período da tarde, das 13h às 17h.

Quantidade: 25 vagas por turma.

Ovos de Páscoa e Bombons:

Turmas às sextas-feiras.

Período da manhã, das 08h às 12h; período da tarde, das 13h30 às 17h30

Quantidade: 25 vagas por turma.

Polo Regional da Escola da Beleza, na Vila Brasileira

Padaria Artesanal:

Turmas de segundas e terças-feiras.

Período da manhã, das 08h às 12h; período da tarde, das 13h às 17h.

Quantidade: 25 vagas por turma.

Costura Básica:

Turmas de segundas e terças-feiras.

Período da manhã, das 08h às 12h; período da tarde, das 13h às 17h.

Quantidade: 25 vagas por turma.

Ovos de Páscoa e Bombons:

Turmas às sextas-feiras.

Período da manhã, das 08h às 12h; período da tarde, das 13h às 17h30.

Quantidade: 25 vagas por turma.

Cursos Descentralizados do Fundo Social

Padaria Artesanal:

Igreja Servos de Cristo

Turmas às quartas e quintas-feiras.

Período da manhã, das 08h às 12h; período da tarde das 13h às 17h.

Quantidade de vagas: 25 vagas por turma.

Local: Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.0913 – Botujuru (ponto final)

Padaria Artesanal:

Guerreiras de Fogo

Turmas às quartas e quintas-feiras.

Período da manhã, das 08h às 12h;, período da tarde, das 13h às 17h.

Quantidade: 25 vagas por turma

Local: Rua: Kazumo Sumisono, 1.114 – Jardim Santa Tereza

Costura Básica:

ALFA – Conjunto Santo Ângelo

Turmas às quartas e quintas-feiras.

Quantidade: 25 vagas por turma

Período da manhã, das 08h às 12h, período da tarde das 13h às 17h.

Local: Rua: São José – Conjunto Santo Ângelo (em frente a portaria 3 do hospital Dr. Arnaldo).

Costura Básica:

Associação Nova Horizonte

Turma às sextas-feiras.

Período integral, das 8h às 17h.

Quantidade: 25 vagas por turma

Local: Rua: Maurício José de Oliveira, 801 – Novo Horizonte