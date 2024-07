Fundo Social de Bertioga continua com a Campanha do Agasalho 2024

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Bertioga segue realizando a Campanha do Agasalho 2024. A ação teve início no último dia 20 de junho e permanecerá em atividade até 22 de setembro. Nesta edição da campanha, as doações devem ser feitas apenas na sede do FSS do município, das 9 h às 16h.

A Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço está realizando uma campanha com os mesmos fins, e toda arrecadação também está sendo encaminha ao Fundo Social de Solidariedade. O objetivo desta iniciativa é arrecadar roupas e agasalhos masculinos, femininos e infantis, cobertores, meias, gorros, mantas.

Todas as doações devem estar em bom estado de uso, higienizadas e embaladas, pois serão destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O Fundo Social de Solidariedade de Bertioga fica localizado na Rua Valter Prado, 77, no Centro.

O FSS está recebendo as doações, das 9 h às 16h