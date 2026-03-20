Fundo Social começa troca solidária para shows de aniversário de Suzano

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano começou, na terça-feira (17), a troca solidária para os shows de aniversário da cidade, que ocorrerão entre 9 e 12 abril (quinta-feira a domingo), no Parque Municipal Max Feffer. Serão disponibilizados dez mil ingressos sociais para cada um dos quatro dias do evento privado “Suzano Music Festival”, mediante entrega de alimentos específicos no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no Mercado Municipal e nos equipamentos culturais, entre 9 e 16 horas.

Em 9 de abril (quinta-feira), cuja principal atração é o cantor Leonardo, a entrada será adquirida pela entrega de um quilo de arroz. Na sexta-feira (10), que terá o sertanejo Murilo Huff como destaque, o ingresso dependerá da troca por um litro de óleo. No sábado (11), que contará com as presenças do cantor Léo Santana e da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, a entrada será disponibilizada com a doação de um quilo de macarrão (dois pacotes) ou um litro de leite. E no último dia, 12 de abril (domingo), que terá a banda Roupa Nova como atração, a troca se dará pela entrega de um quilo de feijão.

Vale destacar que o Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa fica na rua Baruel, 501, no centro, e o Mercado Municipal de Suzano, o Mercadão, está situado na rua Nove de Julho, 1.255, no Jardim Santa Helena.

Já os equipamentos culturais são: Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva (rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras); Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique); Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Jardim Casa Branca); Centro Cultural Nelson da Cruz (rua Dr. Artur Saboya, 389 – Cidade Boa Vista); Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 512-712 – Jardim Gardênia Azul); e Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro).

O interessado poderá adquirir até cinco ingressos para cada um dos shows. As trocas são permitidas apenas para maiores de 18 anos, mas menores poderão assistir aos shows desde que possuam os bilhetes e estejam acompanhados de pais ou responsáveis.

O objetivo da troca solidária é garantir mais oportunidades aos moradores que buscam ingressos para a festa que marca a comemoração dos 77 anos de emancipação político-administrativa do município, que ocorre em 2 de abril.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano e primeira-dama do município, Déborah Raffoul Ishi, destacou o caráter solidário da iniciativa e a importância da participação da população na campanha: “A troca solidária é uma forma de unir a celebração do aniversário da cidade com uma ação de solidariedade. Ao todo, serão 40 mil ingressos disponibilizados, e todos os alimentos arrecadados serão destinados às famílias que precisam desse apoio. Também pedimos que as pessoas fiquem atentas à validade dos produtos no momento da doação, para que possamos garantir que esses itens cheguem em boas condições a quem mais precisa. É uma oportunidade de participar do ‘Suzano Music Festival’ e, ao mesmo tempo, fazer o bem”.

Serão colocados à disposição dez mil ingressos sociais para cada um dos quatro dias de festa mediante doações