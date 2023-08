Fundo Social abre mais de mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

O Fundo Social de Mogi das Cruzes está abrindo, a partir desta segunda-feira (31/07), as inscrições para o módulo 4 de 2023 dos cursos profissionalizantes gratuitos. São, ao todo, 764 vagas disponíveis nos dois principais polos de ensino do órgão, que são a Escola de Empreendedorismo e Inovação, no Centro e o Polo da Vila Brasileira, mais 262 vagas dos cursos descentralizados. Os cursos são das áreas de costura, gastronomia, beleza e bem-estar.

Na Escola de Empreendedorismo e Inovação, são 374 vagas em nove cursos: costura básica, moldes criativos, padaria artesanal, marmitas fit, confeitaria básica, manicure e pedicure, automaquiagem e skincare, tranças nagô e assistente de barbeiro. Já no Polo da Vila Brasileira, são 390 vagas, nos cursos costura básica, modelagem de roupas e acessórios, padaria artesanal, massas caseiras, marmitas fit, design de sobrancelha e depilação, massagem relaxante, iniciação à colorimetria, corte moderno e escova e tranças nagô.

Além dessas, o Fundo Social também vai disponibilizar 262 vagas nos cursos descentralizados, em que as inscrições são feitas diretamente nas associações e entidades que emprestam suas dependências para as aulas. Dessa forma, o módulo 4 como um todo reunirá 1026 vagas. Os bairros onde esses cursos serão promovidos são Jardim Planalto, Conjunto Santo Ângelo, Jardim Margarida, Botujuru, Vila Paulista, Vila Suissa e Jardim São Pedro.

Os interessados precisam ter 18 anos ou mais e devem se inscrever presencialmente, na sede do Fundo Social, que fica no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura ou então diretamente no Polo da Vila Brasileira, sempre em dias úteis, das 8h às 17h. No ato da inscrição, é imprescindível apresentar RG, CPF e comprovante de residência. As inscrições seguirão abertas até o esgotamento das vagas e os primeiros cursos terão início no dia 14 de agosto.

O objetivo dos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes é qualificar mão de obra e, assim, gerar oportunidades de emprego e renda, com inserção no mercado de trabalho e também ações de empreendedorismo. Os insumos serão 100% custeados pelo Fundo Social, portanto a participação para os alunos é totalmente gratuita.

A sede do Fundo Social de Mogi das Cruzes fica no primeiro andar da sede do Executivo, na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, no Centro Cívico. Já o Polo da Vila Brasileira fica na rua Professor João Gualberto Mafra Machado, 221. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, que é o 4798-5143.