Frente da Comunicação se reúne para definir estratégias de fortalecimento da imprensa na região

Em uma reunião na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, no dia primeiro de julho, a Frente da Comunicação reuniu proprietários de mídias para definir as diretrizes que o setor de comunicação do Alto Tietê irá adotar nestas eleições e definir as estratégias para fortalecer ainda mais a imprensa da região.

O jornalista Nelson Camargo coordenou a ação e falou sobre o papel fundamental que os veículos de comunicação têm na sociedade e nos meios políticos. “Por isso, temos de nos organizar para tornar as mídias ainda mais fortalecidas!”.

Como decisão, chegaram à resolução de agendar uma reunião com representantes da Casa Civil e da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo para debater assuntos pertinentes ao sistema de verbas publicitárias aos veículos de comunicação do Alto Tietê. “A nossa imprensa tem sido esquecida ao longo dos anos. A gente vê regiões como o ABC, Vale do Paraíba, Litoral e Interior de São Paulo sendo atendidos pelos governos do estadual e federal, porém, as publicidades legais e institucionais não chegam para a nossa imprensa que sempre foi imparcial e luta pelos conceitos éticos e estruturais de nossa região”, frisou Camargo.

Ainda foram definidos os nomes da comitiva que deverá ir a Brasília representar a Frente da Comunicação junto à Secom: Fabíola Pupo, Adilson Santos, André Diniz, Nelson Camargo, Wesley Campos e Miguel Leite.

Outro ponto debatido durante o encontro foi a liberdade de imprensa ultimamente cerceada em determinadas ocasiões. Assunto que tem de ser plenamente discutido para o bom andamento dos trabalhos jornalísticos e da transparência dos gestores.

O empresário Adilson Santos sugeriu que, na próxima reunião, no mês de agosto, com data, horário e local a serem definidos em breve, será discutido o artigo 37 da Constituição Federal, visto que essa premissa está sendo violada na atualidade. “Precisamos exigir que os poderes constituídos deem publicidade aos atos públicos, coisa que não vemos em alguns serviços públicos”, atestou.

Também será estabelecido que os empresários podem se manifestar para compor a diretoria da Frente da Comunicação, ocupando os cargos de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários e tesoureiro.

Para finalizar, ficou definido que o pool de empresários da comunicação irá se apresentar aos pré-candidatos a prefeito do Alto Tietê, para que eles conheçam a representatividade de cada veículo e a sua penetração no meio jornalístico.

Participaram da reunião, os jornalistas Andreia Rafael (Jornal Impresso Brasil); Jessica Yumi (Rádio Garota FM); Fabíola e Muriel Pupo (Jornal A Semana); Adilson Santos e Andrineia Gomes, que representaram o Portal de Notícias Poá com Acento e Jornal Argumento; David Petherson (Portal de Notícias do Jornal Impresso Brasil); Wesley Campos (Jornal News Time); e André Luiz (Diário de Itaquá). A jornalista Venina Camilo representou o também jornalista Joab Lira (Jornal Expressão Popular e Jornal Porta-Voz).

Os jornais do Alto Tietê, representados pelos seus proprietários, se reuniram para o fortalecimento no jornalismo regional