Freguesia da Escada prepara o seu arraiá

Há oito anos, a Paróquia Nossa Senhora da Escada, que fica na Freguesia da Escada, em Guararema, realiza o Arraiá da Freguesia.

Neste ano, a festa acontecerá neste sábado (20), a partir das 18 horas, na Praça Salvador Lemes Cardoso, e está sendo organizada pelo pároco padre João Batista Ramos Motta com as comunidades da paróquia.

A programação conta com missa às 18h; show de Moraes e Mathias, às 20h30; barracas de comidas típicas; e brincadeiras.

A principal atração da festa será a grande quadrilha, que terá início às 22h e será aberta ao público.

Os participantes do Arraiá poderão se deliciar com as barracas montadas no pátio em frente à igreja, com comidas típicas, como lanche de pernil, buraco quente, caldos, pastel, milho verde, pamonha, hot dog, bolinho caipira, vinho quente, quentão e doces típicos. A festividade conta ainda com uma fogueira, que ficará acesa até o final para aquecer aos convidados.

A diversão da criançada será garantida com as brincadeiras como pau de sebo, quebra-pote, barraca do peixinho e espaço Kids.

Para o pároco, “O Arraiá é fundamental para nossa paróquia, pois além de celebrar nossas tradições culturais, promove a união entre os fiéis, fortalece nossos laços comunitários e apoia nossas atividades pastorais através da arrecadação de fundos e para preservação do monumento histórico tombado pelo IPHAN em 1940”.

Mais informações pelo telefone: (11) 4693-3170.

O Arraiá da Freguesia aguardar os visitantes com comida e música boa