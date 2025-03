Frango Assado tem abertura de nova loja na rodovia Dutra

Com aproximadamente cinco milhões de investimento, inauguração gera mais de 100 oportunidades de empregos, sendo a primeira loja já aberta na nova identidade visual da rede

A rede Frango Assado, a parada de restaurante e conveniência mais conhecida das estradas paulistas, com 89% de conhecimento entre viajantes em rodovia do estado (Provokers, 2024), retoma seu ciclo de expansão após três anos e anuncia a abertura de sua 23ª unidade neste início de 2025, com um investimento de cerca de R$ 5 milhões.

Com a inauguração na terça-feira (12), em Guararema, a superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, e a Diretora Comercial, Muriel Pupo, estiverem presentes para conhecerem a estrutura da mais nova loja da rede.

Localizada na altura do km 179 da Via Dutra sentido Rio de Janeiro, em São Paulo (antiga EcoParada Madero), o novo complexo tem mais de 1.400m² e já é a quinta unidade da marca na rodovia, que se consolida como um dos focos de crescimento do Frango Assado – uma das principais bandeiras do Grupo IMC (International Meal Company), que também opera marcas globais como KFC e Pizza Hut.

Com tradição e qualidade de mais de 72 anos, a empresa atende a um elevado fluxo de viajantes e tem amplo potencial de crescimento pelas rodovias do estado. Para se ter dimensão da grandiosidade do negócio, em um dia de pico, a clientela pode chegar a 15 mil pessoas por loja (a depender da região) e, por ano, são vendidos cerca de seis milhões de salgados, mais de três milhões de cafés, e mais de um milhão de pães de semolina.

Esta é a primeira loja já aberta na nova identidade visual da rede, premiada pelo D&AD Awards (festival inglês que elege os melhores projetos de design, criatividade e publicidade do mundo). Com um layout repaginado e moderno, possui estrutura completa de conveniência, além de posto de combustível, espaços kids e pets, lounge café, Fran Market (mini mercado), padaria, e uma unidade compacta da Pizza Hut. A nova unidade ainda movimenta o setor e gera empregos na região: são mais de 100 vagas diretas e indiretas.

“Nos últimos anos, fizemos uma revisão detalhada do nosso negócio, da comunicação visual e da experiência do cliente. Mantivemos a tradição e os nossos produtos core, e hoje temos uma estrutura de conveniência ainda mais completa, com serviços aprimorados, nova configuração de restaurantes, implementação de road office e até ferramentas digitais, como aplicativo, totens de self-checkout e programa de fidelidade”, explica Edvaldo Souza, Diretor Executivo de Operações do Frango Assado no Grupo IMC.

Sobre a escolha do ponto, trata-se de um local estratégico com elevado fluxo de veículos e cidades no entorno que totalizam mais de 1,5 milhão de habitantes, afinal, Guararema está no centro de um triângulo formado pela Capital, pelo Vale do Paraíba Histórico e pelo Litoral Norte de SP. “Um dos nossos objetivos era fortalecer a marca na região do Alto Tietê – Vale do Paraíba, ao mesmo tempo estamos avançando em oportunidades nas principais rodovias do estado de São Paulo. ”, afirma Santiago Nakayama, Head de Expansão do Frango Assado. O executivo complementa que a expectativa deste novo complexo é também atender aos moradores dos municípios de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

Serviço

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, km 179 sentido RJ Santa Luiza, Guararema – SP.

Funcionamento: 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O diretor de Operações do Frango Assado, Fred Fassina; o General Manager, Edvaldo Souza; o diretor de Marketing da rede, José Giordano; o CEO do Grupo IMC (Internacional Meal Company), Alexandre Santoro; a superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo; e o Head de Desenvolvimento de Expansão e Novos Negócios da rede, Santiago Nakayama, posam juntos para celebrarem a nova unidade do Frango Assado