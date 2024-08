Frã Finamore traz show “Homenagem Soul” ao Sesc Mogi das Cruzes no dia 29

O cantor e compositor Frã Finamore, herdeiro de uma rica tradição musical, se apresenta no Sesc Mogi das Cruzes na quinta-feira (29), a partir das 20h, com o show “Homenagem Soul”. Frã vem de uma família de músicos consagrados, é neto de Octavio Franchini, renomado trombonista e saxofonista que integrou orquestras de figuras como Silvio Mazzuca e Osmar Milani.

O espetáculo “Homenagem Soul” é uma verdadeira celebração da black music e suas ramificações, uma paixão que permeia toda a carreira do artista. No repertório, Frã faz releituras de grandes nomes internacionais, como Ray Charles, Marvin Gaye, Al Green, Sly & The Family Stone, Michael Jackson e Amy Winehouse, além de homenagear ícones nacionais, como Cassiano e Tim Maia, apresentando versões emocionantes de seus clássicos. Finamore também inclui em seu setlist algumas composições próprias, marcadas pela forte influência do gênero.

Com uma carreira que já o levou a palcos prestigiados como o Blue Note SP, Centro Cultural SP e Virada Cultural, Frã Finamore consolidou-se como um dos nomes promissores da cena soul brasileira. Em 2022, emocionou o público com um espetáculo em homenagem aos 80 anos de Tim Maia, e, em 2023, lotou a casa com seu tributo à fase “Racional” do cantor.

O show em Mogi das Cruzes promete ser especial, contando com um elenco de músicos talentosos. Destaque para Francys Silva, trombonista de Mogi das Cruzes, que integra a banda ao lado de Frã Finamore (voz e guitarra), Giuliano Ferrari (teclas e voz de apoio), Cassio Calazans (baixo e voz de apoio), Luizinho Nascimento (trompete) e Felipe Kasteckas (bateria).

O evento é uma oportunidade única para os amantes do soul e da black music, que poderão desfrutar de um show repleto de energia e homenagens a grandes nomes da música mundial.

O artista já vem de uma família reconhecida dentro da música