Fotógrafo Robson Regato inaugura dia 15 exposição “A Mulher do Circo” em Suzano

O mogiano Robson Regato fotografou 24 artistas circenses para a exposição fotográfica itinerante “A mulher do circo”, que começa no próximo dia 15, no Parque Max Feffer, em Suzano. A produção da mostra é assinada pela também mogiana, Roberta Regato. Os painéis, de quase dois metros de altura, serão dispostos em forma circular, remetendo a um picadeiro, e toda a estrutura da exposição usará elementos tradicionais do circo, como lona, corda e hastes de metal. Entre as fotografadas, também está a pernalta Thaís Guerra, de Mogi das Cruzes. A abertura oficial está marcada para o dia 19, às 15h, com a presença das três personalidades da cidade e convidados.

Depois de Suzano, a instalação seguirá para outros três pontos distintos de São Paulo e ficarão abertas para visitação até 20 de dezembro. O projeto é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e foi contemplado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural) Editais/2022.

As imagens retratam mulheres de diferentes idades, com variadas técnicas circenses. “A mulher do circo” também homenageia a primeira mulher de que se tem notícia a se apresentar em um globo da morte – Marília de Dirceu (Marília Pereira Pinto), de 90 anos, também acrobata e trapezista.

Marília de Dirceu (Marília Pereira Pinto), 90 anos

“A ideia começou em 2022, quando fotografei a abertura do Festival Internacional do Circo, no Centro de Memória do Circo, em São Paulo, cujo tema foi a mulher do circo. Fiquei maravilhado com as apresentações das artistas, o que me despertou um forte desejo de buscar ainda mais naquelas imagens.

Tenho grande empatia com o circo e o trabalho das mulheres sempre está no meu foco. Esta exposição me vem como um presente, pela oportunidade de revelar a coragem e ousadia das mulheres, mas principalmente pelos instantes de convívio com pessoas que acreditam no talento”, conta o fotógrafo Robson Regato.

A mulher tem e sempre teve papel fundamental no circo, mas foi ganhando destaque e autonomia aos poucos. O que antes eram apenas alguns números de dança e bailado, agora tomou o centro dos palcos. “Nós quisemos valorizar as conquistas da mulher, o protagonismo, o empoderamento feminino. O projeto tem como objetivo trazer à tona essa realidade que muitos não têm consciência: o espaço que a mulher conquistou dentro do circo nas últimas décadas. O cenário que era majoritariamente masculino durante muito tempo, hoje só ganha com a presença feminina na arte”, explica Roberta Regato, responsável executiva pela exposição “A mulher do circo”.

– photo Robson Regato

SERVIÇO

A primeira exposição, em Suzano, começa dia 15, mas terá a abertura oficial no dia 19 de agosto, às 15h, e seguirá até 14 de setembro, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador). Mais informações pelo telefone (11) 4746-2539.

A próxima será de 15 de setembro a 14 de outubro na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha (rua Franklin do Amaral, 1.575, na Vila Nova Cachoeirinha). Informações pelo (11) 2233-9270.

Já a seguinte, no Centro de Memória do Circo, ficará em visitação de 16 de outubro a 19 de novembro, na avenida São João, 473, no Centro Histórico de São Paulo. Mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone (11) 9-8397-3767.

A quarta e última instalação acontecerá de 20 de novembro a 20 de dezembro, mas está em fase final de negociação e o local será divulgado em breve.

Em todos os lugares, a exposição é gratuita, aberta ao público e obedece aos horários de funcionamento da unidade.

SOBRE O FOTÓGRAFO

Robson Regato é um fotógrafo ensaísta, sempre com olhar perspicaz, editor, diretor de arte e ator. Assina várias publicações, entre elas os documentários fotográficos “Festa do Divino de Mogi das Cruzes”, “A Barraca do Afogado”, “Rodeio Brasil – Um novo olhar” e “Templo Jomyoji – Cultura e Tradição” (Suzano/SP), que será lançado ainda neste semestre.

Como editor, destacam-se o livro do escultor Lucio Bittencourt, as duas publicações do colunista social, Willy Damasceno, e História do Comércio Mogiano, realizado pela Associação Comercial de Mogi das Cruzes.