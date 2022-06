Fotógrafa se especializa em ensaios newborn

Apaixonada pelas artes e pelo universo fotográfico, a fotógrafa mogiana Deyse Palmesi viu nos ensaios newborn, com bebês recém-nascidos, um novo talento a ser explorado.

Acostumada a fotografar todo tipo de eventos e ensaios, ela viu na modalidade newborn uma vocação que tem agradado aos clientes. “Este ensaio é um dos mais lindos e fofos que existe e que eu amo, registrando aquele momento único do bebê nos primeiros dias de vida”.

Para as fotos saírem perfeitas e o ensaio ser realizado com toda a segurança, ela garante atendimento exclusivo para o bebê e os pais na residência ou no estúdio, sempre com técnicas humanizadas.

Acompanhe o seu trabalho em @fotografa.palmesi.