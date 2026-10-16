Fórum Encadear promove rodada de negócios

Evento estimulou a aproximação entre pequenos negócios e grandes empresas

Pequenos negócios terão a oportunidade de apresentar seus produtos e serviços diretamente a grandes empresas durante a Rodada de Negócios do Fórum Encadear 2026. A ação ocorreu nesta sexta (15), no Novotel São Paulo Center Norte, e contou com a participação de nove empresas âncoras interessadas em conhecer potenciais fornecedores.

Participam da rodada Petrobras, BRK, Gerdau, Grupo Fleury, Globo, Direcional, InterCement, Suzano e Bunge. A iniciativa buscou aproximar pequenos negócios de grandes corporações, criando oportunidades para a geração de contatos comerciais, abertura de novos mercados e possíveis parcerias.

A Rodada de Negócios integra a programação do Fórum Encadear 2026, que ocorreu nos dias 14 e 15, das 8h às 18h. O Encadear é uma iniciativa nacional do Sebrae voltada ao fortalecimento das cadeias de valor, à promoção da competitividade e ao desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios.

Consolidado como um fórum estratégico de governança, o evento promoveu a troca de experiências, o compartilhamento de boas práticas e a discussão de temas que impactam o ambiente empresarial, além de estimular a aproximação entre pequenos negócios e grandes empresas.