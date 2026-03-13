A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes receberá, no dia 14 (sábado), o Fórum “Direito Não É Favor”, iniciativa do gabinete da vereadora Priscila Yamagami em parceria com o grupo Fibromialgia Mogi. O evento tem como objetivo discutir os direitos das pessoas com deficiência, promovendo conscientização, informação acessível e orientação jurídica.

A programação contará com palestras de autoridades e especialistas convidados. A vereadora Priscila Yamagami fará a palestra “Propósito de Vida”. Também participam a secretária de Acessibilidade de Guarulhos e advogada previdenciária Mayara Maia, que apresentará o tema “O que ninguém te explica sobre os direitos das pessoas com deficiência”; o vereador de Guarulhos Jorginho Mota, com a palestra “Autismo: um caminho de possibilidades”; e a advogada Cecília Goulart, que abordará “Violência física e doméstica contra pessoas com deficiência”.

O fórum propõe um debate sobre a garantia de direitos previstos na legislação brasileira, reforçando que eles não são concessões ou favores, mas garantias legais que devem ser respeitadas. Além das palestras, o encontro também será um espaço de escuta, troca de experiências e fortalecimento da rede de apoio às pessoas com deficiência e suas famílias.

A iniciativa busca ampliar o conhecimento da população sobre direitos previdenciários, políticas de inclusão, combate à violência e caminhos para assegurar autonomia e cidadania. O evento é aberto ao público e destinado a pessoas com deficiência, familiares, profissionais da saúde, operadores do Direito, estudantes e representantes da sociedade civil.

A participação é gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais da vereadora, no Instagram @priyamagami, pelo WhatsApp (11) 99818-7788 ou pelo telefone do gabinete (11) 4798-9529.

O evento será realizado em 14 de março na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, por iniciativa da vereadora Priscila Yamagami