Evento reuniu estudantes no Theatro Vasques para incentivar o protagonismo feminino

A prefeita Mara Bertaiolli prestigiou o Fórum de Jovens Mulheres, realizado nesta manhã de sexta-feira (13), no Theatro Vasques, em comemoração ao Mês da Mulher. O evento reuniu mais de 400 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio de várias escolas pública se privadas da cidade.

O Fórum de Jovens Mulheres foi planejado pela Secretaria Municipal da Mulher para ajudar jovens de 13 a 17 anos a reconhecerem seu potencial, promovendo um espaço de escuta, reflexão e partilha. “Nós já tivemos a idade de vocês. Recebemos muitos ‘nãos’, choramos por causa de namorado e enfrentamos diversos desafios. Todos os dias temos novos obstáculos, mas não podemos desanimar porque são os desafios que nos fazem crescer, nos fazem evoluir e alcançar os nossos objetivos”, afirmou a prefeita.

Após a abertura, o evento seguiu conduzido pela secretária municipal da Mulher, Lívia Bolina. Uma a uma, ela chamou as convidadas ao palco para compartilharem com o público suas histórias de vida. A primeira foi a empresária Aline Waiser, fundadora e diretora de marketing da Vizzela, marca mogiana de cosméticos que ganhou destaque no mercado pela sua identidade visual colorida e origem vegana e cruelty-free (não realiza teste em animais).

Na sequência, foi a vez da vereadora Inês Paz, cumprindo atualmente o seu quarto mandato. Filha de um ex-funcionário da Central do Brasil e de uma camponesa, Inês contou sua história desde a infância vivida ao lado de oito irmãos.

A procuradora pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Dalciani Felizardo Bitencourt, contou sua trajetória em seguida. Ela lembrou da infância e das dificuldades que enfrentou até conseguir concluir o curso de Direito e ingressar para um cargo público.

As vereadoras Fernanda Moreno e Malu Fernandes se apresentaram na sequência. Fernanda contou sobre o amor que sentia pelos animais desde a infância e que a incentivou a trilhar pela proteção animal. Malu é vereadora reeleita em Mogi das Cruzes que se destaca como uma das representantes mais jovens da região.

O evento foi encerrado com o depoimento da delegada Silmara Marcelino, titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano. Formada em Direito pela Universidade Braz Cubas (UBC), ela diz que desde a adolescência já sabia da importância dos estudos, embora nunca tenha imaginado tornar-se delegada. Começou exercendo a função de escrivã de Polícia, prestou vários concursos e desde 2015 está à frente da Delegacia da Mulher.

A programação do Mês das Mulheres continua até o final de março e reúne atrações e ações como caminhadas, palestras e exposições. Confira no site: https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/agenda-da-cidade/evento/mes-da-mulher-2026

A prefeita Mara Bertaiolli acompanhou as atividades do Fórum de Jovens Mulheres, que promoveu diálogo e troca de experiências entre estudantes e convidadas em Mogi das Cruzes